По состоянию на 19 января в медорганизациях региона действуют 1402 койки для пациентов с новой...

По состоянию на 19 января в медорганизациях региона действуют 1402 койки для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 62,6 процента из них занято (877), свободно 525 коек.77327 пациентов с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 319 человек.За период наблюдения в области отмечено 3025 летальных случаев, за сутки – 7 человек.Напомним, 19 января во Владимирской области лабораторно подтвержден 251 случай заболевания коронавирусной инфекцией