Многие богатые и знаменитые личности обеспечивают своих наследников. Однако кто-то из них не позволяет детям долго засиживаться у них на шее, а некоторые упускают момент, когда отпрысков пора бы уже отправлять на работу.

Многие богатые и знаменитые личности обеспечивают своих наследников. Однако кто-то из них не позволяет детям долго засиживаться у них на шее, а некоторые упускают момент, когда отпрысков пора бы уже отправлять на работу.Любовь УспенскаяЖизнь единственной дочери Любови Успенской давно активно обсуждает общественность. Благодаря знаменитой матери Татьяна Плаксина получила возможность наслаждаться жизнью и искать себя, не заботясь о том, как заработать себе на жизнь.Девушка окончила университет в США, объездила большое количество стран, занялась творчеством и посвятила время своим интересам, ни в чем не нуждаясь. А в 2018 году наследница исполнительницы попала в аварию и получила жуткие травмы. Прославленная мать позаботилась о том, чтобы дочь пошла на поправку, и оплатила ее дорогостоящее лечение в швейцарской клинике.Лера КудрявцеваЖан Ленюк, первенец Леры Кудрявцевой, долгое время не волновался о деньгах и работе. Пока знаменитая мать обеспечивала наследника, тот занимался своей личной жизнью. Телеведущая была недовольна, что сын сидит у нее на шее, но, само собой, не могла бросить его на произвол судьбы.Со временем Жан все-таки одумался и пошел работать. Его приняли на телеканал НТВ. Разумеется, занять непыльное местечко молодой человек смог не без помощи родительницы.Елена ЯковлеваО том, как живет сын актрисы Денис Шальных, стало известно не так давно. О молодом человеке заговорили после того, как он решил свести часть татуировок, которые покрывают почти все его тело. Стало известно, что 29-летний наследник до сих пор сидит на шее у звездной матери.В свое время Денис занялся бодибилдингом, попробовал зарабатывать написанием музыки, работал в одном из столичных барбершопов и даже трудился воспитателем. Пока парень искал себя, ему помогала знаменитая родительница.Татьяна ВасильеваНаследники Татьяны Васильевой – давно взрослые и самостоятельные люди. Несмотря на это, прославленная мать продолжает помогать детям, которые уже и сами стали родителями. По словам знаменитости, она просто не может иначе. Актриса считает, что кроме нее о ее наследниках позаботиться некому, поэтому не перестает финансово поддерживать их.Алиса МонЗвезда 90-х Алиса Мон до сих пор обеспечивает единственного сына, которому перевалило за 30 лет. Сергей живет вместе с матерью и занимается музыкой, но пока не зарабатывает на этом. Даже когда парень женился и начал жить отдельно, снимать молодоженам квартиру приходилось знаменитости.