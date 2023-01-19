35 лет владимирскому брейку. В областном центре прошел фестиваль уличного танца, объединивший...

35 лет владимирскому брейку. В областном центре прошел фестиваль уличного танца, объединивший десятки брейкдансеров нашего региона, а также Твери, Санкт-Петербурга и Москвы. Причем абсолютно разных возрастов.В рамках танцевального праздника прошла битва поколений. В ней приняли участие и те, кто помнит самые первые брейк-команды 33 региона. Например, объединение «Союз07», появившееся в 1987 году. Тогда, в восьмидесятые, популярным был именно верхний брейк. В девяностые развитие зрелищного танца продолжилось, и сейчас во Владимире и области существует несколько брейк-объединений. Добавлю, в рамках фестиваля прошел отборочный этап турнира «Русская рулетка» в номинации school - дети до 15 лет.