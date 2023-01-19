«Смешные человечки» на льду. Актер и соавтор авангардного моно-спектакля встретился со студентами Владимирского филиала Президентской академии. Опытный артист поделился с молодежью

«Смешные человечки» на льду. Актер и соавтор авангардного моно-спектакля встретился со студентами Владимирского филиала Президентской академии. Опытный артист поделился с молодежью историей своего становления. И на примере главных тезисов постановки рассказал – как в этой жизни реализовать себя и остаться человеком. Александр Аладышев, актер Владимирского драмтеатра Ты – начало всего. И от тебя зависит какой