Ставим цель уже в этом году начать самые дорогостоящие, фундаментальные работы - это перенос...

"Ставим цель уже в этом году начать самые дорогостоящие, фундаментальные работы - это перенос инженерных коммуникаций, формирование подъездных путей и общего ландшафта этого пространства, сообщил губернатор Владимирской области по итогам совещания по "Старым садам". - Сейчас предварительно оцениваем стоимость контрактов, формируем техзадание и определяемся с подрядчиками".Территория должна быть максимально зелёной, со здоровыми деревьями, дикими и культурными растениями, считает Александр Авдеев.Обязательно будут сохранены природные водоёмы: они станут центральными объектами в обновлённой рекреационной зоне. При отсутствии полноценной набережной здесь можно максимально приблизить к людям водную гладь. "Пригласим для консультации специалистов по прудовому хозяйству, - уточнил губернатор. - Обследуем нижнюю дамбу, проведём противоаварийные работы, расчистку дна и береговой линии. Облагородим любимый владимирцами источник".Также глава области заверил, что в проекте будут предусмотрены логистические связи с центром города и сеть велосипедных дорожек.Проект предполагается реализовывать "во взаимодействии между городом, регионом, общественностью и бизнесом".Напомним, что год назад была завершена работа над архитектурно-планировочной концепцией благоустройства нового городского парка на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Мира, в районе Дворца детского (юношеского) творчества.На интернет-сайте проекта www.parkvladimir.ru жители высказывались по самому широкому кругу вопросов - от функционального назначения парка и приоритетных видов отдыха до перспектив восстановления природных прудов в русле реки Лыбедь, вида и состава входных групп и названия будущего парка.Среди предложенных для голосования названий для будущего парка больше всего голосов набрало "Старые сады".Фото пресс-служба администрации Владимира.