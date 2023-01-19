Что стало с Волочковой?

Что стало с Волочковой?Балерина всея Руси провела больше двух недель на Мальдивах, откуда вернулась к своему дню рождения. Во время отдыха Анастасия Волочкова должна была посвежеть и похорошеть, однако ее внешний вид после возвращения в Россию поклонников, мягко говоря, шокировал.Завтра знаменитой блондинке стукнет 47 лет, но глядя на нее, сложно в это поверить, ведь она молодится всеми возможными способами: все так же лихо садится на шпагат, меняет мужчин и не стесняется носить откровенные наряды. Вот только после отпуска что-то изменилось.Анастасия Волочкова опубликовала фотографию, снятую в самолете. В кадре она разместилась рядом с молоденькими и красивыми стюардессами. И это, считают пользователи, стало большой ошибкой, ведь на их фоне знаменитая блондинка выглядит очень печально.В комментариях под снимком многие озадачились состоянием лица светской львицы – кажется, что до отпуска оно было намного лучше. Народ пишет, что из всегда гладкокожей и подтянутой красотки она превратилась в заплывшую морщинами опухшую старуху."Бабушка лет 80, капец что с ней стало. Печальное зрелище. Я бы на месте бабы Насти вообще не фотографировалась", – отметили россияне, добавив, что блондинка не удосужилась помыть голову и сделать маникюр.Многие стали искать причину таких резких изменений: кто-то предположил, что Анастасия Волочкова забыла наложить фильтр, а кто-то винит во всем загар, с которым уже немолодая балерина перестаралась, а потому испортила кожу.