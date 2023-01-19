Наследница звезд шокировала народ.

Наследница звезд шокировала народ.Актеры театра и кино Оксана Фандера и Филипп Янковский счастливо живут в браке уже более 30 лет. Их наследники, как и они сами, продолжают славные творческие традиции, заложенные еще их дедами: Народным артистом СССР Олегом Янковским и Народным артистом России Олегом Фандерой.Вот только в прошлом году 55-летняя актриса решила влезть перейти творческой сферы в политическую. Допустив ряд скандальных заявлений, она подверглась критики со стороны народа и на время пропала из публичного пространства.Однако звезда кино не забросила социальные сети и периодически публикует там интересные мысли. Впрочем, особый ажиотаж у публики вызвали отнюдь не красивые цитаты, а пост про венчание. Текст сопровождали фотографии ее дочери Лизы Янковской.Публикация в телеграмм-канале Оксаны Фандеры было подано в виде письма, из чего у подписчиков сложилось впечатление, что наследница Филиппа Янковского заявила матери о свадьбе за бугром. Действия потенциального торжества должны произойти в Грузии."Но если поженимся, то в Грузии, предлагаю, чтобы ты нас венчала (или как там)", – в говорится в письме, через которое Лиза Янковская вроде как обращается к Оксане Фандере. К слову, наследница звезд, если письмо ее, шокировала народ своим видением торжества."Мы просто под балконом встанем, чтобы тебе было удобнее! Ты текст набросаешь, ты же кинешь в нас рис с балкона (можно сваренный), и ..все!" – говорится в письме, опубликованном супругой Филиппа Янковского.