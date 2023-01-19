Здоровье подвело 88-летнего актера Олега Басилашвили.

Здоровье подвело 88-летнего актера Олега Басилашвили.Советский ироссийский актер Олег Басилашвили в свои 88 лет дважды перенес коронавирус.Несмотря на тяжесть заболевания, мужчина уверяет — никаких симптомов и побочныхдействий он не почувствовал. Более того, актер даже не знает, когда именно и откого он заразился. Такому успешному протеканию болезни Басилавшвили помоглапрививка — так заверил сам пациент.Но вот в новомгоду с актером случилась новая напасть. Сейчас Олег Басилашвили снова болеет,однако, в этот раз ему пришлось обратиться за помощью к медицине. По словамбывшего мужа Татьяны Доронины, ему приходится терпеть всевозможные неприятныепроцедуры. Среди них — болезненные уколы."Чувствуюсебя плохо, потому что я болею", — рассказывает Басилашвили .Артист буквально оказался на волоске от ухода со сцены, ведь болеющему человекуочень тяжело отыгрывать целый спектакль.Конечно, ОлегВалерианович твердо намерен поправиться. Ему еще хочется выйти на сцену,сыграть любимую роль в спектакле под названием "Лето одного года".Поклонники звезды "Служебного романа" и "Мастера и Маргариты"тоже надеются застать артиста на сцене в полном рассвете сил.