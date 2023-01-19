Две тысячи комплектов теплой одежды отправят в зону СВО владимирским бойцам. Две тысячи комплектов...

Две тысячи комплектов теплой одежды отправят в зону СВО владимирским бойцам.Две тысячи комплектов теплой одежды закуплены для владимирских бойцов. Форму в ближайшее время отправят в зону специальной военной операции.Очередную партию теплой одежды для владимирских бойцов волонтеры доставили во Владимирский технологический колледж. В комплекте - комбинезон и куртка. Они сшиты в Костерево. На каждой надпись "Своих не бросаем". Шевроны пришивают студентки Владимирского технологического колледжа. Вот уже несколько дней 3 и 4-ый курсы заняты этой работой.Олеся Козлова, студентка Владимирского технологического колледжа:- Мы принимаем участие в волонтерской помощи военным, шьем толстовки. У нас недавно был заказ. Цвета черного и хаки. Также куртки теплые, комбинезоны для отправки в служебные точки.Почти месяц вместо платьев для невест и праздничных костюмов девчонки под руководством педагогов шьют форму для военных. Их наставники гордятся тем, что им удалось справиться с поставленной задачей быстро.Елена Кузнецова, преподаватель Владимирского технологического колледжа:- Это ответственная работа, потому что это для наших воинов, которые там находятся. Для создания им теплоты, удобств. Мы стараемся, как можем. Сначала прошивали перед Новым годом, у нас шили толстовки 2 партии, мы с детьми прошивали. Сейчас нас попросили оформить зимнюю форму шевронами, но мы не смогли оказаться!Символично: перед мастерской, где сейчас готовится фронтовой заказ, две мемориальные доски - Герою Советского Союза Павлу Гусеву, участнику Великой Отечественной войны. Он долгие годы работал здесь мастером. Другая посвящена выпускнику колледжа Алексею Данилову. Младший лейтенант погиб в 2002 в Чечне, при выполнении боевого задания. Для молодежи они пример отваги и памяти.Комплекты тёплой одежды доставят в Донецкую народную республику. Максим Быстров - председатель Молодежной думы при Законодательном собрании области - уже дважды бывал в ДНР. Первый раз наблюдателем на историческом сентябрьском референдуме, второй раз он ездил на Донбасс вместе с областной Общественной палатой в подшефный Докучаевск.Максим Быстров, председатель Молодежной думы при Законодательном собрании области:- Встречались там и с мобилизованными ребятами, и с военными, привезли им гуманитарную помощь, привезли помощь библиотеке. Конечно, у них было пожелание, чтобы им привезли теплые вещи. Спасибо губернатору Владимирской области, что он сразу на это откликнулся. И была у нас такая инициатива - вместе с предпринимательским сообществом, вместе с технологическим колледжем, чтобы ребята видели, которые вот у нас мобилизованы, которые военные, чтобы они видели поддержку с нашей стороны сделать шевроны: "Владимирская область: своих не бросаем!"2000 комплектов отправят в Докучаевск уже в ближайшее время. А студентки из Владимирского технологического колледжа уже отшивают следующую партию.- Своих не бросаем!- Мы своих не бросаем!- Не бросаем!Вера Куликова, Андрей Синягин. «Вести-Владимир»