Роман Костомаров пока находится в реанимации.

Роман Костомаров пока находится в реанимации.На прошлой неделе олимпийского чемпиона Романа Костомарова госпитализировали с пневмонией. Вскоре появились новости о тяжелом состоянии спортсмена. Фигурист, ранее выступавший в паре с Татьяной Навкой, уже девять дней находится в реанимации. Родные, коллеги и поклонники переживают и молятся за здоровье мужчины.Недавно журналисты связались с тренером Татьяной Тарасовой, которая узнает последние новости о госпитализированном Костомарове от его семьи. Правда, представителям СМИ не удалость ничего узнать из разговора. Член жюри "Ледникового периода" лишь вышла из себя из-за вопросов прессы. Она заявила, что не хочет быть так называемым передаточным пунктом."Вы из меня ничего не вынете. Я думаю, что рассуждать, когда он поправится, это прямо преступно", – сказала75-летняя Татьяна Анатольевна, известная своей эмоциональной натурой.Но свежая информация о состоянии 45-летнего Романа Костомарова все же есть. Как сообщает "" со ссылкой на некий источник, фигуристу становится лучше. Врач даже подумывают отключить спортсмена от аппарата для проведения экстракорпоральной мембранной оксигенации.