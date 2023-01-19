Что послужило толчком к трешине в отношениях Принца Уильяма и Кейт Миддлтон?

Что послужило толчком к трешине в отношениях Принца Уильяма и Кейт Миддлтон?История любвиПринца Уильяма, наследника Британской короны, и его супруги Кейт Миддлтон, нынепринцессы Уэльской, похожи на сказку. Конечно, Миддлтон нельзя назватьпростушкой: обеспеченная семья, хорошее образование и природный талант,очевидно, что социальный статус девушки изначально был ниже, чем у Уильяма.Отношения парыначались еще в студенчестве. Впервые пару заметили в 2004 году, но не придалиэтому большое значение. Поговаривают, что с самого начала принц Уильям не хранилверность избраннице, но Кейт Миддлтон упорно не замечала хождений на сторону.Единственный раз,когда союз принца Уильяма и Кейт Миддлтон оказался на грани распада пришелся на2007 год. СМИ твердили: в этот раз наследнику не удавалось скрыть измену. Позжепара все-таки сошлась, дойдя до подвенечного платья.В 2011 году парасыграла роскошную свадьбу. Прямую трансляцию с церемонии смотрели несколькомиллионов человек по всему миру, восхищаясь красотой британской монаршей пары. Ихотя заголовки о расставании принца Уильяма и Кейт Миддлтон появляются в СМИ сзавидной регулярностью, пока официальных поводов для этого не случалось.