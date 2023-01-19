Что послужило толчком к трешине в отношениях Принца Уильяма и Кейт Миддлтон?
Что послужило толчком к трешине в отношениях Принца Уильяма и Кейт Миддлтон?
История любви
Принца Уильяма, наследника Британской короны, и его супруги Кейт Миддлтон, ныне
принцессы Уэльской, похожи на сказку. Конечно, Миддлтон нельзя назвать
простушкой: обеспеченная семья, хорошее образование и природный талант,
очевидно, что социальный статус девушки изначально был ниже, чем у Уильяма.
Отношения пары
начались еще в студенчестве. Впервые пару заметили в 2004 году, но не придали
этому большое значение. Поговаривают, что с самого начала принц Уильям не хранил
верность избраннице, но Кейт Миддлтон упорно не замечала хождений на сторону.
Единственный раз,
когда союз принца Уильяма и Кейт Миддлтон оказался на грани распада пришелся на
2007 год. СМИ твердили: в этот раз наследнику не удавалось скрыть измену. Позже
пара все-таки сошлась, дойдя до подвенечного платья.
В 2011 году пара
сыграла роскошную свадьбу. Прямую трансляцию с церемонии смотрели несколько
миллионов человек по всему миру, восхищаясь красотой британской монаршей пары. И
хотя заголовки о расставании принца Уильяма и Кейт Миддлтон появляются в СМИ с
завидной регулярностью, пока официальных поводов для этого не случалось.