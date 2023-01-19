Весь православный мир отмечает этот праздник. В такой день хочется рассказать о тематических шедеврах из коллекции музея-заповедника «Александровская слобода».

Сегодня – Крещение. Весь православный мир отмечает этот праздник. В такой день хочется рассказать о тематических шедеврах из коллекции музея-заповедника «Александровская слобода». Но сначала несколько слов о самом событии.Сегодняшний день иллюстрирует важную евангельскую историю – крещение Спасителя в реке Иордан пророком Иоанном Предтечей. Этот праздник довольно часто служит сюжетом иконописи. В музее несколько подобных образцов, но особый интерес вызывает икона XVIII в., полностью посвященная именно этому событию. Написана она не в традиционной для русской иконописи классической манере, а в стиле барокко, который «пришел» из Италии и вполне отражал свое смысловое значение, ведь в переводе с итальянского слово означает «причудливый», «склонный к излишествам». Это влияние проявилось в разнообразии орнаментов, в иконографии и композиции (позы и жесты фигур, архитектурные фоны), в том числе и в музейной иконе. Ее главная «барочная» особенность – живоподобное письмо, фигуры святых обрели человечность.При Петре I к иконописи стали активно привлекаться живописцы, сначала иноземцы, а позднее их русские ученики и последователи. Иконостасы, созданные в живописной технике и стилистике, украсили многие придворные храмы. Круг потребителей подобных икон был чрезвычайно узок: помимо двора они вошли в большую моду лишь у той части московской аристократии, которая следила за западными «новинками».Хранитель музея-заповедника «Александровская слобода» И.А. Короткова рассказывает: «Музейная икона «Крещение» имеет помимо всего и необычную форму. Это овальная доска с обрамлением в виде лаврового венка. В центре композиции Иисус Христос, полуприкрытый белым покрывалом, справа - Иоанн Предтеча, льющий воду на его голову, слева - коленопреклоненный ангел».Но самое любопытное, что вызывает много вопросов и версий, и возможно, станет темой исследования – место, откуда икона прибыла в музей-заповедник «Александровская слобода». Это церковь Благовещенского погоста деревни Тимошкино Флорищенского сельсовета Кольчугинского района. Вероятно, икона являлась частью праздничного ряда иконостаса. А ведь доподлинно известно, что в этой местности находилось родовое имение князей Нагих, ближайших родственников Марии, последней жены Ивана Грозного и матери царевича Дмитрия. Кстати, есть мнение, что Благовещенскую церковь в княжеских владениях (при ней и поныне сохранился семейный склеп Нагих) строили те же итальянские зодчие, что позднее возвели Александровский кремль. Поэтому, вполне можно предположить, что икона из коллекции музея – уникальный и статусный раритет с солидной историей.