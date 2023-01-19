ВЫСТАВКА Уникальная Россия III Художественно-промышленная выставка-форум Уникальная Россия приурочена к 100-летию Первой Всероссийской Художественно-промышленной выставки, которая ..

ВЫСТАВКА"Уникальная Россия"III Художественно-промышленная выставка-форум "Уникальная Россия"приуроченак 100-летию Первой Всероссийской Художественно-промышленной выставки,которая проходила в Москве в марте 1923 года. Гостей сегодня ждут более 20 выставок и арт-проектов. 10 тысяч квадратных метров, 85 регионов России 10 стран зарубежья, более 1200 участников, 50 тысяч посетителей, 55 деловых и культурных мероприятий, конференций, 70 показов дизайнерских коллекций одежды, более 50 выступлений творческих коллективов России. Гостей ожидают интерактивные инсталляции, мастер-классы, культурная программа.: Ювелирное и декоративно-прикладное искусство, народные художественные промыслы, живопись,историко-музейная экспозиция, православное искусство, скульптура, архитектура,антиквариат, кукольное искусcтво – это нельзя пропустить!С 24 января по 5 февраля, Гостиный двор."Великое княжество. Сокровища Владимиро-Суздальской земли"В масштабной экспозиции, приуроченной к празднованию тысячелетия Суздаля, представлено около 600 экспонатов из собрания Владимиро-Суздальского музея-заповедника. В том числе — знаменитые Златые врата Богородице-Рождественского собора Суздаля, самый ранний список одной из древнейших русских икон Богоматерь Боголюбская и первый отечественный иллюстрированный учебник-азбука "Букварь" Кариона Истомина, а также предметы, обнаруженные в археологических кладах за последние 200 лет. Некоторые из них прежде не экспонировались. Выставка начнет серию мероприятий в рамках празднования тысячелетия первого письменного упоминания Суздаля, которое отметят в августе 2024 года.С 24 января, Новая Третьяковская галерея (Крымский вал).ЭКСКУРСИЯУсадьба Салтыковых-Чертковых приглашаетОсобняк Салтыковых-Чертковых на Мясницкой гостеприимно открывает двери жителям и гостям столицы. "Новый театр", который недавно обосновался в усадьбе, приглашает теперь не только на спектакли, но и на экскурсию "Чертков дом. По анфиладам истории и вымысла". А посмотреть здесь есть на что: готический зал 1844 года, лестница знаменитого архитектора Федора Шехтеля, Арабская комната, респектабельная столовая, обшитая дубовыми панелями. И одна из жемчужин – камин, автор которого Михаил Врубель. Он украшен большим зеркалом, оплетенным причудливой рамой, в ветвях которого прячутся сатир и нимфа. На фоне этого камина снята одна из сцен фильма "17 мгновений весны". Автор экскурсии Екатерина Кретова, драматург и актриса, рассказала и о причудливых переплетениях судеб в этих стенах: в гостях у хозяина дома Черникова бывали Пушкин, Гоголь, Щепкин, Загоскин. Именно здесь зародилась первая общедоступная московская библиотека, которую посещали Толстой и Циолковский. Есть легенда, что две ночи в усадьбе провел Наполеон. А когда в конце XIX века помещения особняка сдавали под магазины и офисы, сюда за семенами для дачи наведывался Чехов."Новый театр" (ул. Мясницкая, 7).ТЕАТР"Терминал 3""Терминал 3" – спектакль Никиты Кобелева по одноименной пьесе крупнейшего шведского драматурга Ларса Нурена. Действие драмы разворачивается в приемном отделении больницы, где молодая пара готовится к появлению на свет первенца, а более взрослая ждет процедуру опознания трупа. Психологическая драма с нордическими интонациями постепенно превращается в философскую притчу, а между двумя парами обнаруживается гораздо больше общего, чем можно было бы предположить.27, 28, 29 января, Малая сцена Театра Наций.ДЕТЯМ"Талисман принцессы"Главная восточная красавица подготовила длязрителей новую историю о любви и приключениях. Зрители перенесутсяв сказочное государство, где речь пойдет о Добрейшем Султане и прекраснойпринцессе Амине, коварнейшей Королеве Змей и отважном юноше Джамиле,седобородом Звездочете и торговце сладостями Сафаре в восточном калейдоскопедревнейшей магии, сладчайшей музыки и чарующих танцев. У зрителей на глазах расцветет настоящееапельсиновое дерево, из воздуха появятся чудесные цветы и многое-многоедругое... И, быть может, именно в этот день говорящая Голова откроет тайнудревнего Талисмана – Талисмана Принцессы. Завораживающие узоры декораций, игра света, магические перевоплощений, красочные костюмы, живая музыка — все этопревратит представление незабываемое путешествие в сказку для детей и ихродителей.21 и 29 января, Московский театр иллюзии.КОНЦЕРТ"Симфония № 5" Густава МалераМГАСО и дирижер Юстус Франтц (Германия) исполнят "Симфонию № 5" Густава Малера в рамках нового авторского цикла Зала Зарядье #малер. Эта симфония состоит из пяти частей, объединенных композитором в три больших раздела. Сочинение было завершено в 1902 году, впервые было исполнено под управлением автора в 1904 году, и по сей день является одним из наиболее исполняемых произведений Малера. Эмоциональным материалом для сочинения Пятой симфонии послужила мощнейшая трансформация в сознании Малера, когда он оказался на волосок от смерти, и выжил только благодаря профессионализму врачей.25 января, зал "Зарядье".Юлия МонастыренкоКомпозитор и пианистка Юлия Монастыренко исполнит произведения из своих альбомов Reflection и 140 Piano, а также презентует новые композиции. Юлия Монастыренко является одним из самых ярких русских современных композиторов, музыку которой слушают во всем мире. Ее музыка – это качественное сочетание классического и современного звучания, легко воспринимаемая слушателями, вызывающая яркие эмоции и чувства. Каждая композиция имеет свою особую историю или посвящена каким-либо великим, ярким личностям современного мира и прошедшего времени. Все произведения, звучащие на сцене, сопровождают видео-футажи, которые создают особую, дополнительную атмосферу в зале.22 января, медиацентр "Дом Скрябина".ПРАЗДНИККитайский новый год на ВДНХГлавные торжества развернутся у павильона №21, а также внутри него на выставке-реконструкции "Терракотовая армия. Бессмертные воины Китая". Ровно в полдень перед павильоном начнется театрализованное представление – артисты в национальных костюмах пронесут яркого 18-метрового дракона. У входа в павильон выступят барабанщицы и любимец публики – китайский лев. Зрителей ожидает фееричное выступление танцовщиц с веерами, фотосессии в ярких национальных костюмах, предсказания от символа китайского Нового года – обаятельного кролика, а также увлекательные экскурсии и детские квесты. А на выставке-реконструкции "Терракотовая армия" пройдут мастер-классы по оригами, китайской живописи и каллиграфии, а также лекции по истории и философии Китая. Завершающим аккордом станет большой Праздник китайских фонарей – необычное завораживающее зрелище никого не оставит равнодушным.21 января, ВДНХ.