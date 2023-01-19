Застройщики реагируют на снизившийся спрос.

Застройщики реагируют на снизившийся спрос.К январю средняя цена квартир в жилых комплексах класса "комфорт" внутри МКАД составила 12,5 млн рублей – почти на 5% ниже, чем годом ранее. Для сравнения, в январе прошлого года средняя стоимость квартир составляла 13,6 млн рублей, в феврале – 14,3 млн рублей.Годовое снижение средней стоимости, несмотря на резкий рост цен в первом полугодии, объясняется несколькими факторами. Во-первых, застройщикам пришлось отреагировать на сокращение доходов населения и, как следствие, спроса. Во-вторых, почти на 9%, до 45,2 кв. м, уменьшилась средняя площадь лотов в продажеВсего в новостройках в старых границах столицы на продажу выставлено 25,5 тыс. лотов. За год предложение увеличилось более чем на 62%. Если смотреть по метражу, то общая площадь жилья в продаже выросла на 47% в годовом выражении, достигнув 1,14 млн "квадратов".Основная доля новостроек массового сегмента – почти 99% – относится к классу "комфорт". На класс "стандарт" приходится немногим больше 400 лотов в продаже.