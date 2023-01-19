Инженеры оператора провели работы на сети, благодаря чему в двух городах региона расширилось покрытие и еще в двух — увеличилась скорость мобильного интернета. В результате модернизации ..

Инженеры оператора провели работы на сети, благодаря чему в двух городах региона расширилось покрытие и еще в двух — увеличилась скорость мобильного интернета.В результате модернизации сети улучшилась связь и мобильный интернет в северной части города Вязники. Мобильный интернет МегаФона стал ещё более устойчивым на предприятиях и в большом массиве частных домов на улицах Свердлова, Пугачева, Лермонтова, Кирова.В центре Коврова, где сосредоточены большинство офисов, магазинов и салонов красоты, увеличилась емкость сети.Во Фрунзенском районе Владимира и на юго-востоке Мурома после модернизации увеличилась скорость мобильного интернета.«Новая инфраструктура позволила на 30% повысить скорость передачи данных в одном из районов столицы области и на 20% — в части Мурома. Теперь еще больше наших абонентов могут одновременно разговаривать по телефону и пользоваться цифровыми сервисами: скачивать фото и видео, смотреть фильмы, в том числе вечером, когда нагрузка на сеть максимальна. Наша связь стала более надежной и быстрой», — говорит директор МегаФона во Владимирской области Екатерина Орлова.Кроме того, с начала 2022 года модернизированы базовые станции в Муроме, Гусь-Хрустальном, Александрове, Петушках; новые телеком-объекты работают во Владимире, Суздале, Коврове, Вязниках, Кольчугино и Муроме.Реклама.