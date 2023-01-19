Городская администрация отчиталась о встрече с перевозчиками, которые обслуживают маршруты общественного транспорта во Владимире. Ее провели после массовых жалоб владимирцев на нарушения

Городская администрация отчиталась о встрече с перевозчиками, которые обслуживают маршруты общественного транспорта во Владимире. Ее провели после массовых жалоб владимирцев на нарушения графиков движения и долгое ожидание на остановках. Возглавил комиссию зам. главы горадминистрации Глеб Серегин. Кроме него, с каждым из перевозчиков общались в том числе представители Совета народных депутатов, начальник городского управления транспорта и