Пользователям Московской электронной школы (МЭШ) доступны персональные рекомендации по выбору образовательной вертикали и предпрофессионального класса. Новый сервис поможет учащимся стать востребованными специалистами.

Пользователям "Московской электронной школы" ("МЭШ") доступны персональные рекомендации по выбору образовательной вертикали и предпрофессионального класса. Новый сервис поможет учащимся стать востребованными специалистами.Для получения рекомендаций школьнику достаточно войти в сервис "Портфолио учащегося" и заполнить анкету. В разделе "Мой профиль" нужно рассказать о своих интересах и увлечениях.Система проанализирует данные и сформирует рекомендации. Для учащихся 5-8 классов сервис посоветует образовательные вертикали, а старшеклассникам предложит подходящие предпрофессиональные классы.Также система даст персональные рекомендации по кружкам и секциям. Учащиеся смогут записаться на внеклассные занятия.Новый сервис будет полезен и родителям. Система покажет им набор карточек с наглядной визуализацией интересов школьника.Персонализация образования ориентирует учебный процесс на потребности каждого конкретного ребенка, отметила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Новый сервис поможет учащимся сделать первые шаги к будущей профессии, подчеркнула она."Со временем электронные сервисы смогут помогать детям в построении карьерной траектории — от школьной скамьи до колледжа, вуза и рабочего места", – передает слова заммэра портал mos.ru.Функционал "Московской электронной школы" расширяется. Ранее там , с которыми ребята могут столкнуться на выпускных экзаменах – ОГЭ и ЕГЭ.Контент "МЭШ" также регулярно обновляется. Недавно библиотека электронной школы по физике и одной по органической химии."Московская электронная школа" разработана в 2016 году Департаментом образования и науки и Департаментом информационных технологий. В "МЭШ" загрузили уже более двух миллионов электронных образовательных материалов.