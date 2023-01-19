В Москве на 2-м километре МКАД произошло смертельное ДТП с участием легковых автомобилей Kia и Volvo и грузовика. По данным , большегруз влетел в разделитель и смял под собой машину такси и еще ..

В Москве на 2-м километре МКАД произошло смертельное ДТП с участием легковых автомобилей Kia и Volvo и грузовика. По данным , большегруз влетел в разделитель и смял под собой машину такси и еще одну "легковушку", а затем перевернулся.Как сообщает , в результате случившегося водитель грузовика погиб. Обстоятельства случившегося выясняются.