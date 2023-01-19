На пресс-конференции и.о. прокурора Владимирской области анонсировал новые коррупционные уголовные...

На пресс-конференции и.о. прокурора Владимирской области анонсировал новые коррупционные уголовные дела.Кампанию по декриминализации Петушинского района проводит региональная прокуратура. Исполняющий обязанности прокурора области Андрей Жугин сегодня на встрече с журналистами анонсировал новые уголовные дела, фигурантом которых может стать бывший глава администрации Покрова Олег Котров. Напомним, в конце прошлого года чиновника задержали по подозрению в крупных аферах с муниципальной землёй.Андрей Жугин, исполняющий обязанности прокурора Владимирской области:- Сейчас Котров уже не будет работать, там это не последнее дело, я вас уверяю. Неделю назад мы возбудили уже уголовное дело в отношении предпринимателя, который подавал на вырубку четырнадцати деревьев, хотел там застроить жилой микрорайон. По факту вышли на место - полторы тысячи, по-моему. Сумма свыше девяти миллионов рублей. Никто это не контролировал. Никакого ни ведомственного контроля, ни муниципального контроля не было. Куда смотрел Котров, вопросы опять же остаются к нему.В прицеле прокуратуры также - Киржачский, Александровский районы и еще ряд муниципалитетов, в которых за прошлый год не возбуждено ни одного уголовного дела по коррупционным статьям (или их единицы). Потому что так не бывает, намекают в ведомстве. Во Владимире возбуждено еще одно уголовное дело против субподрядчика на Рпенском проезде. Городской прокурор сейчас изучает данные финансовой разведки по всему проекту. На особом контроле - проблемы с пассажирскими перевозками. Андрей Жугин недоумевает, почему за систематические нарушения условий контрактов администрация Владимира через суд не лишает перевозчиков лицензий.Андрей Жугин, исполняющий обязанности прокурора Владимирской области:- Люди действительно в мороз по сорок минут стоят на автобусных остановках. На нерасчищенных. Мы тоже об этом с вами говорили. Кто мешает мэрии применить такие санкции? Никто. Поэтому мы дадим оценку, почему они не применяются.