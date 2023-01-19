Готовность объекта в конце 2022 года составляла 54%. Стоимость реализации из-за инфляции выросла до 2,3 млрд рублей.

Во Владимире на компанию, занимающуюся строительством Рпенского проезда, завели уголовное дело о мошенничестве. Об этом рассказали в прокуратуре Владимирской области.Проверку из-за отставания от графика и сомнительных расходов на возведение дороги инициировал уволенный ранее прокурор региона Владислав Малкин.«Дело дойдёт до суда. Сейчас проверяется финансовая документация», - уточнили в ведомстве.Наименование фирмы, которую подозревают в совершении преступления, не уточняется. Суть афёры пока тоже остаётся втайне.Напомним, что ранее правоохранители завели дело о Одним из фигурантов является бывший замгубернатора Роман Годунин.Готовность объекта в конце 2022 года составляла 54%. Стоимость реализации из-за инфляции выросла до 2,3 млрд рублей.