Новый год начался для Яны Рудковской с неприятных событий.

Новый год начался для Яны Рудковской с неприятных событий.В социальныхсетях разлетелась история, как, якобы, Яна Рудковская хочет сэкономить на проживаниив Париже. Звездный продюсер планировала отправиться в столицу Франции нанесколько дней, чтобы посетить любимые места и увидеть модные коллекции. Вместоэтого она оказалась в центре жилищного скандала.Некаяпиар-директор по имени Марина заявила, что к ней обратились представителиРудковской в поисках отеля для звезды. Из разговора Марина посчитала, будто быпродюсер ищет жилье в Париже по бартеру, то есть бесплатно."Присылаютмне запрос на Яну Рудковскую, которая хочет в Париже на Неделе моды на халяву пожить.Ага, щас!" — написала пиарщик у себя на страничке.Увидев такуюновость, Яна тут же возмутилась. В микроблоге она рассказала свою версию событий.По словам Рудковской, ни о каком бартере речи не шло. Она искала себеподходящий вариант через сеть агентов, планируя самостоятельно оплатить всерасходы. Расточительная, по мнению некоторых поклонников, Яна действительноможет себе позволить такую поездку."Все знают,что я нормально зарабатываю и уж точно Париж могу себе раз в год позволить",— написала супруга Евгения Плющенко.