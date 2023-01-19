20 января 2023 года проходит народный праздник Иван-бражник и церковный Собор Предтечи и Крестителя...

20 января 2023 года проходит народный праздник Иван-бражник и церковный Собор Предтечи и Крестителя Господня. 20 января с утра, прежде чем сесть за стол, пили Крещенскую воду из проруби. В некоторых местах этот день считали праздничным, потому никакой работы не выполняли. В других селениях после обеда женщины начинали посиделки с работой.Ещё одно название дня – «Иван Бражник». Произошло оно потому, что 20 января крестьяне запивали зло, чтобы не было слез, и говорили: «Празднуй раз в месяц – будешь веселым, начнешь праздновать каждый день – останешься голым».Что можно делать 20 января 2023 года:1. Сегодня хороший день, чтобы крестить младенцев, ведь в крестных у них будет сам Иоанн Креститель.2. Сегодняшний день нужно всем начинать со стакана святой воды. Поэтому ее подливают даже в пищу животным, чтобы они были крепкими и здоровыми.3. Хороший день для того, чтобы приобрести нательный крестик. На такого человека возрадуется Ангел-хранитель.Что нельзя делать 20 января 2023 года:1. Нельзя начинать застолье с первых блюд – по примете, тогда ни одной цели не добьешься в течение года.2. Нельзя принимать подарки, особенно от малознакомых людей и незнакомцев — можно перенять на себя их проблемы и болезни.3. Не рекомендуется в этот день бездельничать, – в противном случае, весь год пройдет в нищете и голоде.Народные приметы на 20 января 2023 годаЯсная и холодная погода — засушливое лето.Пасмурная погода со снегом — к хорошему урожаю.Утренний туман — к хорошему урожаю хлеба.Звёзды ярко блестят — к морозу.На небе видно мало звёзд — к ненастной погоде.Южный ветер — лето будет с грозами.Метель — на Масленицу будет ветер и снег.С самого утра распелись птицы — к хорошей и солнечной погоде.Фото pxfuel.com