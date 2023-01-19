Панин ничего не скрывает от общественности.

Панин ничего не скрывает от общественности.Актер Алексей Панин прошелся катком по коллеге Оскару Кучере, с которым когда-то дружил. Звезда киноленты "Жмурки" вскрыл темное прошлое артиста, о которым Панин знает не понаслышке.К слову, сейчас Панин и Кучера находятся в конфронтации, а началось все с недавнего скандального интервью Оскара, в котором он облил бывшего приятеля грязью. Но Панину есть что ответить, ведь на Кучеру у него есть целый компромат.Алексей Панин считает, что Оскар Кучера пытается балансировать сразу на двух стульях и угождать двум сторонам в сложившемся мире. Но так делать не получится. С одной стороны, он боится обрубить все мосты в будущее, с другой – боится разрушить карьеру и потерять связи.По словам Панина, в молодости он тесно общался с Кучерой. Вместе они "нюхали, пили, трахались". За это время Панин хорошо изучил Кучеру, и знает его вдоль и поперек. Поэтому он уверен, что говорят о своем патриотизме, артист нагло врет.По словам Панина, Кучера всегда все делал ради денег и готов был поменять свою позицию, чтобы было удобно. Как выяснилось, яро выступающий сейчас против США Оскар Кучера не постеснялся сделать своему сыну американский паспорт и не против иметь несколько объектов недвижимости за океаном.