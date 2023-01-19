Об итогах прошлого года и проблемах, которые перешли в 2023-й. Исполняющий обязанности прокурора Владимирской области Андрей Жугин ответил на вопросы журналистов. Одна из актуальных для

Об итогах прошлого года и проблемах, которые перешли в 2023-й. Исполняющий обязанности прокурора Владимирской области Андрей Жугин ответил на вопросы журналистов. Одна из актуальных для жителей области проблем – расселение из ветхого и аварийного жилья, строительство новых ЖК. В частности, после сюжета «Шестого канала» прокуратура провела проверку и направила в суд иск с требованием расселить