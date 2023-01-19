Об итогах прошлого года и проблемах, которые перешли в 2023-й. Исполняющий обязанности прокурора Владимирской области Андрей Жугин ответил на вопросы журналистов. Одна из актуальных для
<a href="https://33live.ru/novosti/19-01-2023-o-rasselenii-iz-avarijnogo-zhilya-problemnyx-strojkax-i-sudbe-zdanij-vozvedennyx-s-narusheniyami-zakona-poziciya-prokuratury-oblasti.html" target="_blank">О расселении из аварийного жилья, проблемных стройках и судьбе зданий, возведенных с нарушениями закона: позиция прокуратуры области</a> - Об итогах прошлого года и проблемах, которые перешли в 2023-й. Исполняющий обязанности прокурора Владимирской области Андрей Жугин ответил на вопросы журналистов. Одна из актуальных для
[url=https://33live.ru/novosti/19-01-2023-o-rasselenii-iz-avarijnogo-zhilya-problemnyx-strojkax-i-sudbe-zdanij-vozvedennyx-s-narusheniyami-zakona-poziciya-prokuratury-oblasti.html]О расселении из аварийного жилья, проблемных стройках и судьбе зданий, возведенных с нарушениями закона: позиция прокуратуры области[/url] - Об итогах прошлого года и проблемах, которые перешли в 2023-й. Исполняющий обязанности прокурора Владимирской области Андрей Жугин ответил на вопросы журналистов. Одна из актуальных для