Роман Костомаров пока все еще в коме и на ЭКМО.

Роман Костомаров пока все еще в коме и на ЭКМО.10 января Россию потрясла страшная новость – олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров госпитализирован в реанимацию с тяжелой формой пневмонии. Потом новости стали приходить все хуже и хуже. Появилась информация о том, что фигурист в коме на ИВЛ, что у него сепсис в легких, а потом и вовсе о том, что его подключили к ЭКМО. Татьяна Навка призвала поклонников молиться за жизнь спортсмена.Все новогодние праздники Роман Костомаров чувствовал себя неважно, но тем не менее продолжал выступать на льду под открытым небом. Судя по всему, это и стало причиной осложнений и госпитализации. Теперь стало известно, что Романа Костомарова отключат от ЭКМО."Супругу спортсмена Оксану Домнину в среду впервые допустили к Роману. Медики рассчитывают отключить его от ЭКМО", – приводит слова источника .По данным источника, такое развитие событий дает надежду на положительную динамику, ведь Костомаров сможет дышать самостоятельно.Напомним, Роман Костомаров является чемпионом Олимпиады-2006 в Турине в парном катании, он катался вместе с Татьяной Навкой. С ней он победил два раза на чемпионатах мира, а также три раза на чемпионате Европы, завоевывал Гран-при.