После недели аномально теплой для января погоды во Владимирскую область придет похолодание,...

После недели аномально теплой для января погоды во Владимирскую область придет похолодание, предупреждают синоптики.Зима совсем скоро напомнит о том, какой она должна быть. К нам и в соседние регионы вновь вернутся скрипучие морозы. Произойдет это уже в ближайшие выходные.В субботу температура воздуха к вечеру опустится до - 4 градусов. Облачная погода будет держаться до самого вечера. Без осадков.А в воскресенье утром и вечером морозы достигнут - 8 градусов. При том, что день будет солнечный и в обед на улице будет всего - 4. Облака рассеятся, и больше в этот день они на небе не появятся. Без осадков.А в начале будущей недели ждем нарастания холодов: 10-11 градусов ниже нуля.Фото https://www.pxfuel.com/en/photos