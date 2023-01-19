Сможет ли актриса Лариса Удовиченко вновь оказаться на сцене?

Сможет ли актриса Лариса Удовиченко вновь оказаться на сцене?67-летняя актрисатеатра и кино Лариса Удовиченко оказалась в больнице. При неизвестных покаобщественности обстоятельствах женщина сломала позвоночник. Конечно, с такойтравмой ей тут же пришлось отказаться от выхода на сцену в новогодниепраздники. Актрису даже пришлось заменить в постановках в Петрозаводске иВеликом Новгороде.Поклонники неперестают гадать, сможет ли актриса вновь порадовать зрителей своей энергией изадором? На этот вопрос попробовал ответить хирург Сергей Евдокимов. Не владеяточными данными, эксперт сделал несколько предположений и оценил состояниегоспитализированной Удовиченко. Так, по словам доктора, нужно выяснить состояниеспинного мозга: есть у него повреждения."Если да,полное восстановление не произойдет", — сообщает хирург.Однако, еслиситуация Ларисы Удовиченко более радужная, то есть шансы полностью поправиться.По словам Евдокимова, на это потребуется примерно шесть месяцев. Конечно, актрисевсе равно нужно будет отказаться на время от профессии. Восстановление позвоночникане предполагает долгие статические нагрузки, а значит, оказаться на сцене ЛарисеУдовиченко будет непросто.