Звезда 90-х Наталья Штурм поразила публику новой выходкой.

Звезда 90-х Наталья Штурм поразила публику новой выходкой.56-летняя певицаи артистка Наталья Штурм стала невестой в третий раз. В недавнем путешествии поЗанзибару женщина познакомилась с мужчиной по имени Альберт. И вот на днях, вчереде свадебных хлопот артистка рассказала о выборе свадебного платья. Радитакой покупки Штурм полетела в Дубай. Оказывается, она выбрала не простошикарный наряд, а по-настоящему престижный — цена подвенечного платья вышла невестев почти 4 миллиона рублей.Вот только нановой фотографии потратившая миллионы на платье Штурм осталась без всего.Звезда позирует у себя в ванной в одном только нижнем белье. Таким провокационнымкадром Наталья Штурм решила просветить подписчиков на тему крещенских купаний.Исполнительницахита "Школьный роман" утверждает, что крещенские купания — это совсемне обязательный ритуал. По словам Штурм, в церковном уставе и вовсе нетупоминания о таком ритуале. По этой причине Наталья просто провела время дома вджакузи, вместо поездки на ледяную прорубь. Подписчики оценили и идею, и фигуруартистки."Зачем жетак красиво?", "Шикарные крещенские купания", "Как всегдаэффектно", — написали поклонники Штурм в социальных сетях.