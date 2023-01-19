Звезда 90-х Наталья Штурм поразила публику новой выходкой.
Звезда 90-х Наталья Штурм поразила публику новой выходкой.
56-летняя певица
и артистка Наталья Штурм стала невестой в третий раз. В недавнем путешествии по
Занзибару женщина познакомилась с мужчиной по имени Альберт. И вот на днях, в
череде свадебных хлопот артистка рассказала о выборе свадебного платья. Ради
такой покупки Штурм полетела в Дубай. Оказывается, она выбрала не просто
шикарный наряд, а по-настоящему престижный — цена подвенечного платья вышла невесте
в почти 4 миллиона рублей.
Вот только на
новой фотографии потратившая миллионы на платье Штурм осталась без всего.
Звезда позирует у себя в ванной в одном только нижнем белье. Таким провокационным
кадром Наталья Штурм решила просветить подписчиков на тему крещенских купаний.
Исполнительница
хита "Школьный роман" утверждает, что крещенские купания — это совсем
не обязательный ритуал. По словам Штурм, в церковном уставе и вовсе нет
упоминания о таком ритуале. По этой причине Наталья просто провела время дома в
джакузи, вместо поездки на ледяную прорубь. Подписчики оценили и идею, и фигуру
артистки.
"Зачем же
так красиво?", "Шикарные крещенские купания", "Как всегда
эффектно", — написали поклонники Штурм в социальных сетях.