Имя избранника уже известно.

Имя избранника уже известно.Популярная российская телеведущая, актриса и журналистка Екатерина Стриженова и режиссер, сценарист и продюсер Александр Стриженов познакомились еще во времена учебы в школе. Их первая встреча произошла в 1980-х годах во время съемок в Сочи.Сегодня эта творческая пара считается одной из самых крепких семей среди отечественных звезд. В октябре 2023 года они отметят 36-летие совместной жизни, ведь свадьбу любящие сердца сыграли сразу после достижения совершеннолетнего возраста.И вот спусти 36 брака Екатерина Стриженова может благословить на семейную жизнь младшую дочь Александру. Старшая наследница звезд уже успела выйти замуж, переехать в США и родить сына.О скорой свадьба рассказала сама Александра Стриженова. Она поделилась радостью в социальных сетях. "Позади – огромная совместная история, впереди – целая совместная жизнь", – поделилась радостью наследница звезд.Дочь Екатерины Стриженовой подчеркнула, что дала положительный ответ своему кавалеру почти месяц назад. К слову, имя избранника уже известно. Антон Чуреков и Александра Стриженова вместе учились в МГУ.Познакомились молодые люди тоже в школьные годы. Они частенько обменивались любовными посланиями и трогательными признаниями в в социальных сетях. Видимо, Екатерина Стриженова и ее супруг положительно отнеслись к выбору дочери.