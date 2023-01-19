В прокуратуре Владимирской области пообещали дать оценку действиям мэрии Владимира, которая в том числе отвечает за транспортную ситуацию в областном центре. Об этом на пресс-конференции

В прокуратуре Владимирской области пообещали дать оценку действиям мэрии Владимира, которая в том числе отвечает за транспортную ситуацию в областном центре. Об этом на пресс-конференции заявил Андрей Жугин, исполняющий обязанности прокурора Владимирской области. «Прокуратура города сейчас занимается, она в том числе будет давать оценку мэрии, которая за всё это время, в течение там полугода уже