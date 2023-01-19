Ведомство даст оценку информации, опубликованной в СМИ.

Прокуратура Владимира инициировала проверку спортшколы имени Алексея Прокуророва. Ранее Дмитрий Губерниев в прямом эфире условия тренировок, а вернее их частичное отсутствие, в прямом эфире «Матч ТВ». В мэрии пояснили, чтоСуть её была в том, что у Росгвардии есть претензии к комнате хранения оружия. В результате спортсмены оказались лишены возможности проводить стрелковую подготовку.«По публикациям в СМИ проводится проверка. Есть нестыковки с Росгвардией. Школа имени олимпийского чемпиона в плачевном состоянии. Ещё Анфиса Резцова в 80-х годах застала это помещение. Посмотрим, почему дети не обеспечены необходимым инвентарём», - заявил прокурор Владимирской области Андрей Жугин.Результаты будут опубликованы после завершения надзорных мероприятий.