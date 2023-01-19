Прокуратурой Киржачского района установлено, что в нарушение требований нормативов, на участке...

Прокуратурой Киржачского района установлено, что в нарушение требований нормативов, на участке автомобильной дороги «Киржач - Красный Октябрь – Бехтерево» от улицы Садовая микрорайона Красный Октябрь до улицы Рощина в Киржаче не имеется тротуаров.Что привело к дорожно-транспортным происшествиям с участием пешеходов на данном участке. По результатам проверки прокурором в адрес начальника ГБУ «Владупрадор» вносилось представление, но безрезультатно, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Прокурором в суд направлено иск об обязании ГБУ «Владупрадор» обустроить тротуары в соответствии с нормативами.Иск находится в стадии рассмотрения.Фото https: //www.pxfuel.com/