Подрядчик, ответственный за строительство Рпенского проезда, попал под уголовное преследование. Дело в проворачивании мошеннических схем. В прокуратуре пообещали, что дело дойдет до суда.

Подрядчик, ответственный за строительство Рпенского проезда, попал под уголовное преследование. Дело в проворачивании мошеннических схем. В прокуратуре пообещали, что дело дойдет до суда. Все виновные будут наказаны. Андрей Жугин, исполняющий обязанности прокурора Владимирской области Оно сейчас расследуется, безусловно, пойдёт в суд, что касается Рпенского проезда, колоссальные средства, которые тратятся на строительство этого проезда, они нами