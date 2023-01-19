Джигана добавили в больницу.

Джигана добавили в больницу.В конце прошлого года Джиган и Оксана Самойлова вместе с четырьмя детьми улетели в Дубай, где находятся до сих пор. Семейство то и дело публикует в соцсетях свежие снимки с отдыха. Правда, беззаботный отпуск омрачен крайне неприятным инцидентом. 37-летний рэпер оказался в больнице.Джигана госпитализировали после нападения огромной медузы. По крайней мере, так говорит сам артист, вышедший на связь с поклонниками после оказанной ему медпомощи. По словам Дениса Устименко-Вайнштейна (настоящее имя рэпера), когда он плавал возле своей виллы, медуза с метровыми якобы стала защищать свою территорию.Морское существо причинило вред Джигану. Как рассказал супруг Оксаны Самойловой, медуза "ударила" его щупальцем в спину. "Ситуация лютая (страшная – Прим. ред.) <...> Не могу разогнуться", – пожаловался артист в видео, которое опубликовал в своем телеграм-канале.Напомним, Джиган и Оксана Самойлова в декабре отметили оловянную свадьбу, закатив пышное торжество. Супруги обновили свадебные клятвы после 10 лет брака. Во время торжества супруга рэпера сменила три наряда, а само событие транслировалось онлайн.