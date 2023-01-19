Особая экономическая зона Технополис Москва становится главной производственной площадкой столицы, заявил мэр Сергей Собянин. Градоначальник уточнил, что на сегодняшний день резидентами ОЭЗ являются 90 компаний.

Особая экономическая зона "Технополис Москва" становится главной производственной площадкой столицы, заявил мэр Сергей Собянин. Градоначальник уточнил, что на сегодняшний день резидентами ОЭЗ являются 90 компаний.За 17 лет в технополисе создано более 12 тысяч рабочих мест, в ближайшие годы число работников вырастет еще на несколько тысяч. Об этом мэр столицы написал в своем .Собянин отметил, что с момента создания в технополисе открыли пять площадок. Там производят медицинское оборудование, радиоаппаратуру, разрабатывают программное обеспечение, энергоэффективные решения и новые материалы, перечислил градоначальник.Мэр напомнил, что резиденты особой экономической зоны получают существенные льготы."На 10 лет освобождаются от уплаты имущественного, транспортного и земельного налогов. Ставка налога на прибыль для них составляет всего два процента", – добавил градоначальник.Резиденты технополиса вложили в развитие своих предприятий свыше 87 миллиардов рублей, рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов. За девять месяцев 2022 года они создали более 1,4 тысячи рабочих мест и инвестировали 23,8 миллиарда рублей.Как сообщает портал mos.ru, по объему привлеченных инвестиций технополис "Москва" в 2021 году стал лидером среди особых экономических зон России. Число резидентов ОЭЗ продолжает расти.Одно из приоритетных направлений в работе особой экономической зоны – в промышленности и разработка высокотехнологичной продукции. Помимо прочего, в технополисе создали новый чип, который будут применять в гражданской авиации.В 2023 году резидент особой экономической зоны . Планируется выпускать до 3,6 миллиарда единиц препаратов.Количество новых предприятий в Москве ежегодно растет. За пять лет инвестиции в столичную экономику 20 триллионов рублей.