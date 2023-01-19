Забывчивость Ольги Бузовой может выйти ей в копеечку.

Забывчивость Ольги Бузовой может выйти ей в копеечку.Телеведущая, исполнительницапесен и бывшая звезда "Дома-2" Ольга Бузова в прошлом году отметила новосельев Москве. Теперь она обладательница 200 квадратов в московском районе Раменки. Порассказам, ремонт в квартире длился почти три года и теперь полностьюсоответствует вкусу звезды. Пастельные цвета, золотая отделка, портреты Бузовойпо всей квартире — так выглядит домашняя обстановка свободной дамы.Тем временем в Фрунзенскомрайоне Санкт-Петербурга, родном городе Ольги Бузовой, стоит другая недвижимостьтеледивы. Кажется, ей придется навестить старую квартирку — там накопилисьсчета за коммунальные платежи. Сообщается, что общая сумма задолженности дошлауже до 43 тысяч рублей.Звездный адвокатАндрей Алешкин удивлен такому долгу звезды. По его словам, это не похоже наповедение владельцев недвижимости. Как правило, обладатели квартир стараются следитьза всевозможными платежками. Адвокат считает, что ведущей нужно как можно скорееоплатить долг, ведь приставы уже объявили охоту на Бузову."Иначесудебные приставы будут вынуждены принудительно списать деньги со счетов Бузовойили даже арестовать её имущество", — заключает эксперт.