По словам народного избранника, работы идут с некоторым опережением графика. Сейчас идёт реконструкция левой половины переезда. Строители трудятся даже в непогоду.

Ход строительства Павловского моста в Коврове оценил депутат Госдумы РФ Игорь Игошин. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети.По словам народного избранника, работы идут с некоторым опережением графика. Сейчас продолжается реконструкция левой половины переезда. Строители трудятся даже в непогоду.На мосту демонтировано дорожное покрытие, снята гидроизоляция, железобетонная плита и 10 балок из 30. Чтобы снять оставшиеся балки, временно перекрыто движение. Дорожники синхронизируют свои работы с технологическими окнами, предоставленными РЖД.«Задач ещё много. Но, благодаря стараниям подрядчика, думаю, что мост будет сдан раньше срока. Напомню, что по графику его должны ввести в эксплуатацию к концу нынешнего года. Держу реконструкцию моста на постоянном контроле. Буду вас информировать», - написал Игорь Игошин.