Студенческий десант: во Владимирском отделе полиции на транспорте познакомили со своей работой...

Студенческий десант: во Владимирском отделе полиции на транспорте познакомили со своей работой учащихся колледжейУзнать больше о работе экспертов-криминалистов и сотрудников полиции удалось студентам владимирских колледжей. Что такое "Студенческий десант"- расскажет Ольга Яцык.- После внесения дактилоскопической информации этот прибор проверяет ее по базам данных...И в течение нескольких часов выдает всю информацию о человеке. Вадим Кротков, начальник экспертно-криминалистического отделения Владимирского линейного отдела МВД рассказывает студентам колледжей о нюансах работы и наглядно объясняет, как работает техника. В кабинете есть электронная лупа, микроскоп и все необходимые средства, которые помогают зафиксировать найденные улики. Владимирский линейный отдел МВД России на транспорте продолжает акцию "Студенческий десант".Вадим Кротков, начальник владимирского линейного отдела МВД России на транспорте:- Основная суть десанта - это работа с молодежью. Объяснение жизненной позиции, ситуации. Самое главное, на мой взгляд, привлечение их в последующем, поколение наше молодое, на работу в органы внутренних дел.2023 год Указом Президента объявлен годом педагога и наставника. Ежегодную всероссийскую акцию профориентации "Студенческий десант" приурочили ко дню Российского студенчества. Среди ребят есть те, кто определился с будущей профессией, и те, кто ещё в поиске. Например, Александр.Александр Тимофеев, студент Владимирского техникума экономики и права:- Просто нравится все такое... ну...за страну за свою и так далее. Надо просто учиться и быть заинтересованным в этой профессии.Без полного погружения в работу, действительно, не получится. Это доказывают сотрудники Владимирского линейного отдела. В минувшем году по итогам работы из пятнадцати подразделений они заняли седьмое место, по раскрываемости преступлений - второе. Софья в будущем видит себя в юриспруденции. И эти профессиональные уроки считает важными.Софья Ермакова, студентка владимирского авиамеханического колледжа:- Они не только мотивируют, они еще дают какие-то познания в определенной области. То есть, если мы будем брать, допустим, того же самого полицейского, он не обязательно должен знать все тонкости железнодорожных правил. На подобных мероприятиях их более четко описывают.- Если честно, заинтересовало практически все. И криминалистика, и знание каких-то определенных железнодорожных правил.За время существования "Студенческого десанта" владимирский отдел удалось укомплектовать и новыми кадрами. Акция доказала: служить закону молодежь готова.Ольга Яцык, Илья Хлудов. “Вести-Владимир”