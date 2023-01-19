Более половины сделок пришлось на 15 новостроек.

Более половины сделок пришлось на 15 новостроек.Более половины сделок со столичными квартирами класса"бизнес" в 2022 году пришлось на 15 новостроек. А темпы продаж в самом популярном жилом комплексе были сопоставимы с проектами класса"комфорт".Первое место по итогам минувшего года занял проект "" в районе Хорошево-Мневники от строительной группы "Донстрой". Здесь было заключено более 1,1 тыс. сделок, а средняя цена "квадрата" к концу года составила 550 тыс. рублей. В рамках проекта возводятся как пятиэтажные корпуса клубного формата, так и 21-этажные дома.Второе место досталось ЖК "" в Лефортово от того же застройщика. На участке в 60 га ведется строительство трех десятков домов высотой до 27 этажей. За год в проекте была совершена 861 сделка. Средняя цена кв. м составила 393 тыс. рублей.Третье место с 649 продажами занял ЖК "" в районе Очаково-Матвеевское от застройщика Level Group. В рамках проекта возводятся небоскребы высотой до 53 этажей. Средняя цена кв. м здесь составляет 502 тыс. рублей.Самые низкие цены среди новостроек из топ-15 действуют в ЖК в районе Покровское-Стрешнево от застройщика ФСК – 319 тыс. рублей за кв. м.Средняя цена кв. м до 330 тыс. рублей также зафиксирована в ЖК "Метрополия" в районе Южнопортовый, проекте "Октябрьское поле" в Щукино и в ЖК City Bay в районе Покровское-Стрешнево.