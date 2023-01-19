Пока у чиновников готова только концепция.

В 2023 году власти начнут благоустройство парка ДТЮ во Владимире. Реализацию проекта анонсировал губернатор.«Собрал для обсуждения планов руководство города, министров, экспертов и архитекторов. Визуализация готова, пора приступать. Цель - начать самые дорогостоящие, фундаментальные работы: перенос коммуникаций, формирование подъездных путей и общего ландшафта. Оцениваем стоимость контрактов, составляем техзадание и определяемся с подрядчиками», - подчеркнул Александр Авдеев.Он добавил, что территория должна быть максимально зелёной и с сохранением водоёмов.«Обследуем нижнюю дамбу, проведём противоаварийные работы, расчистку дна и береговой линии», - отметил глава региона.Власти также обещают выстроить удобную логистику и оборудовать сеть велосипедных дорожек.В свою очередь, мэр города Дмитрий Наумов добавил, что в списке первых задач - проектирование дороги от Лыбедской магистрали до улицы Пушкарская.