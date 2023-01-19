В Екатеринбурге в ночь на 19 января на улице Черняховского загорелась свалка с бытовым мусором. Как сообщает , площадь пожара составляет порядка 500 квадратных метров. Пожар уже локализован. ..

В Екатеринбурге в ночь на 19 января на улице Черняховского загорелась свалка с бытовым мусором. Как сообщает , площадь пожара составляет порядка 500 квадратных метров.Пожар уже локализован. Тушение осложняется тем, что рядом нет источников воды, пожарные подвозят ее в цистернах. По данным , пока не установлено, кому принадлежит территория свалки.