Свою вину заведующая признала. Наказание определит суд.

В городе Кольчугино бывшая заведующая детского сада призналась в хищении 700 тысяч рублей. Об этом сообщает СУ СК по Владимирской области.По версии следствия, в ноябре 2016 года женщина фиктивно трудоустроила знакомую сторожем. До марта 2022 года она вносила в табели учета рабочего времени ложную информацию и начисляла ей зарплату. Параллельно руководитель учреждения согласовывала двум подчинённым повышенные стимулирующие выплаты.«Незаконно полученные средства перечислены на счёт обвиняемой. Часть она присвоила, а часть потратила на нужды детсада», - уточнили в Следкоме.Свою вину заведующая признала. Наказание определит суд.