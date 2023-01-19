В Кольчугино заведующую детсада обвиняют в совершении ряда коррупционных преступлений. Об этом рассказали в пресс-службе регионального СледКома. В 2016 году обвиняемая фиктивно

В Кольчугино заведующую детсада обвиняют в совершении ряда коррупционных преступлений. Об этом рассказали в пресс-службе регионального СледКома. В 2016 году обвиняемая фиктивно трудоустроила в сад свою знакомую. Вплоть до 2022 года она вносила заведомо ложные сведения в табели учета рабочего времени, что послужило основанием для начисления заработной платы. Помимо этого, женщина начисляла завышенные выплаты некоторым