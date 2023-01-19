В Коврове прокуратура добивается строительства ливневок на улицах Ореховая, Березовая и Еловая, где из-за их отсутствия вода разливается на местности и подтапливает дома. В надзорном

В Коврове прокуратура добивается строительства ливневок на улицах Ореховая, Березовая и Еловая, где из-за их отсутствия вода разливается на местности и подтапливает дома. В надзорном ведомстве провели проверку соблюдения администрацией закона о благоустройстве территории. Установлено, что установка ливневой канализации на этих улицах не планировалась. Прокурор обратился в ковровский горсуд, чтобы обязать местные власти выделить деньги