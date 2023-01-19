В Крещенскую ночь больше трех с половиной тысяч жителей Владимирской области окунулись в...

В Крещенскую ночь больше трех с половиной тысяч жителей Владимирской области окунулись в прорубь.Крещенская ночь в регионе прошла без происшествий. Во Владимире иордани прорубили на двух водоёмах. Как прошли ночные крещенские купания на Семязино, расскажет Юлия Шувалова.В ледяную купель с головой - смыть грехи, закалить тело и зарядиться бодростью. Окунуться в иордань на Крещение пришли сотни людей.- Прям как Боженька поцеловал.Совершают обряд омовения целыми семьями. Для Леши это первое купание в крещенской проруби. Ныряет вместе с папой. А вот Дмитрий - заядлый морж. Закаляется круглый год.- Божественно, аж дух захватывает!Рождественские морозы не перешли в Крещенские, поэтому погода для купания комфортная - минус 2 градуса. А вот вода...- Она не холодная, мы подогревали!- Как водичка, как ощущения?- Тепленькая, как обычно!- Люкс водичка!После того как окунулись, сразу же отогреваться у костра. Для желающих была организована полевая кухня с горячим чаем и гречневой кашей.- Потрясающая каша, я такую в ресторане не ел. Здесь такой вкус, он раскрывается так.- Отлично.- Вообще супер!- Вкусно, приятно, ароматно, шоколадно, мармеладно!!!!В регионе сотрудники МЧС организовали 36 купелей. Дно проверили накануне. Спасатели оборудовали подходы, сделали ступеньки. На протяжении всей ночи рядом с каждой прорубью дежурили медики, полицейские и спасатели.Евгений Мысев, старший госинспектор по маломерным судам ГУ МЧС по Владимирской области:- Проведена обрешетка этого места в целях безопасности, чтобы купающегося никоим образом под лёд не затянуло. Всё хорошо, прекрасно, без происшествий.Этой ночью обряд омовения совершили больше трех с половиной тысяч жителей области. Чтобы эти январские воспоминания остались в памяти надолго - снимают на телефон. Будут пересматривать... уже в тепле!Юлия Шувалова, Александр Чунаев. "Вести-Владимир"