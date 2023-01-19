Советский и российский режиссер, продюсер, сценарист и актер Николай Досталь умер в возрасте 76 лет. Об этом сообщает . Информацию о смерти подтвердили в Союзе кинематографистов ..

Советский и российский режиссер, продюсер, сценарист и актер Николай Досталь умер в возрасте 76 лет. Об этом сообщает . Информацию о смерти подтвердили в Союзе кинематографистов России.Причины смерти пока не известны. Также не сообщается, когда и где пройдет прощание с режиссером. Телеканал напомнил, что в списке режиссерских работ Николая Досталя такие ленты, как "Облако-рай", "Коля — перекати поле", а также сериалы "Раскол" и многие другие.