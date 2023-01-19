В Белом доме подняли тему расселения жителей аварийных многоквартирных домов на территории области. За последние три года жилье на более комфортное сменили 5 780 человек. Об этом на

В Белом доме подняли тему расселения жителей аварийных многоквартирных домов на территории области. За последние три года жилье на более комфортное сменили 5 780 человек. Об этом на пресс-конференции рассказала министр ЖКХ области Елена Семенова. В прошлом году в регионе для переселенцев из аварийного жилья возвели 6 многоквартирных домов. Они появились во Владимире, Коврове, Гусь-Хрустальном,