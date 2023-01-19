Смотрите в вечернем выпуске программы «Вести-Владимир»: - Проверка на линии! Жалобы горожан на...

Смотрите в вечернем выпуске программы «Вести-Владимир»:- Проверка на линии!Жалобы горожан на работу общественного транспорта во Владимире дошли до губернатора. За что могут наказать перевозчиков?- Встряли по-крупномуПроблемы долевого строительства - на контроле прокуратуры. Но какие квартиры достались дольщикам с Пионерской?- Студенты - бойцамРегион закупил теплую форму для владимирских военных. А студентки колледжей пришивают шевроны вручную.