Смотрите в вечернем выпуске программы «Вести-Владимир»:
- Проверка на линии!
Жалобы горожан на...
Смотрите в вечернем выпуске программы «Вести-Владимир»:
- Проверка на линии!
Жалобы горожан на работу общественного транспорта во Владимире дошли до губернатора. За что могут наказать перевозчиков?
- Встряли по-крупному
Проблемы долевого строительства - на контроле прокуратуры. Но какие квартиры достались дольщикам с Пионерской?
- Студенты - бойцам
Регион закупил теплую форму для владимирских военных. А студентки колледжей пришивают шевроны вручную.