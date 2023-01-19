В списке – 85 позиций. Основу составляют детали для КАМАЗов и Уралов.

Владимирская область направила в зону СВО запчасти для тяжёлой техники. Груз сформирован по заявкам от командиров подразделений.В списке – 85 позиций. Основу составляют детали для КАМАЗов и Уралов.«Совместно с коллективом ВлГУ закуплены покрышки для грузовиков, аккумуляторы, автозапчасти и расходники. Владимирцы также отправили бойцам около 300 посылок», - рассказали в пресс-службе губернатора.Ранее сообщалось, что по поручению Александра Авдеева для улучшения условий быта солдат на передовую отправлена