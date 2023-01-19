Владимирская область вошла в пятерку туристических лидеров страны. В новогодние праздники наш...

Владимирская область вошла в пятерку туристических лидеров страны.В новогодние праздники наш регион посетило более 167 с половиной тысяч туристов.И это почти на 5 тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года. Список самых популярных регионов для новогодних поездок опубликовало РИА "Новости" . Владимирская область заняла в нём 4-ое место. Перед нами- только Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край. В прошлом году на поддержку туризма во Владимирской области выделено почти 100 миллионов рублей.Интерес к области с каждым сезоном становится выше. В новогодние праздники гости Владимирской области "задержались" в регионе в среднем на 2 дня. Самыми популярными городами стали Владимир, Суздаль, Александров, Муром. Составлен и музейный рейтинг. На 4-ом месте среди федеральных музеев- Владимиро-Суздальский музей-заповедник. Как сообщают в Министерстве культуры, за 8 дней новогодних объекты ВСМЗ посетили 70 тысяч человек.